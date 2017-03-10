Глава региона проведет совещание по обеспечению правопорядка в Тюменской области

admtyumen.ru | Фото: t-l.ru

Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области проведет губернатор Владимир Якушев 10 марта.

Участники заседания подведут итоги работы в 2016 году, в том числе в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, проанализируют, насколько эффективна деятельность, спрогнозируют тенденции развития ситуации и меры, направленные на повышение правопорядка.

Напомним, что на заседании координационного совещания по итогам работы в 2015 году была отмечена необходимость дополнительных мер по улучшению ситуации в сфере подростковой преступности. В 2015 году количество преступлений, совершенных подростками, в сравнении с 2014 годом выросло на 20%.

В начале 2016 года совместно с прокуратурой был утвержден двухлетний план мероприятий, направленных на снижение преступности несовершеннолетних. Документ предусматривает широкий спектр профилактических мер.

Кроме того, по инициативе главы региона была создана и с апреля начала работать областная служба инспекторов по охране детства. 1,5 тыс. подростков в Тюменской области попали под опеку инспекторов по охране детства, которые организовали индивидуальную профилактическую работу и уже смогли урегулировать более сотни серьезных конфликтных ситуаций.

На заседание также планируется рассмотреть ситуацию с обеспечением правопорядка на территории Голышмановского района, в том числе в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.