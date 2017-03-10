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Генконсул Великобритании в Екатеринбурге посетит Тюменскую область

17:24 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер  с 12 по 14 марта посетит с официальным визитом Тюмень, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Цель визита - знакомство с официальными и деловыми кругами региона, промышленным потенциалом, научно-образовательной, социальной и культурной сферами; укрепление взаимовыгодных внешнеэкономических связей между Тюменской областью и Великобританией. 

Программа Генерального консула Великобритании включает также посещение центра социальной помощи семье и детям "Семья"; встречу с генеральным директором АО "Управляющая компания "Индустриальные парки Тюменской области" Андреем Саносяном; экскурсию по технопарку, знакомство с резидентами бизнес-инкубатора "Западно-Сибирского инновационного центра", с руководством и технологиями Тюменского фанерного завода и ряда других тюменских предприятий.

Напомним, что в настоящее время на территории Тюменской области действует около десяти предприятий с участием британского капитала. Общий товарооборот за 2016 год составил более 197 млн 500 тыс. долларов.

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