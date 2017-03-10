Производство топливных гранул – перспективный для региона вид бизнеса, считает Владимир Артановский

admtyumen.ru

Переработка низкосортной древесины и отходов деревообработки – перспективное направление для развития промышленности региона.

На это обратил внимание директор департамента лесного хозяйства Тюменской области Владимир Артановский. Среди таких отраслей он особенно выделил производство древесных топливных гранул.

Первое такое предприятие в области – "ЛП Варвара" - открылось в марте 2014 года в Ярковском районе. В него инвестировано более 45 млн рублей, из них 9,8 млн - господдержка. Площадь предприятия около 800 квадратных метров, в год здесь выпускают 2 тыс. 211 тонн пеллет. Предприятие загружено на 100%, но команда рассматривает возможность увеличить производство топливных гранул еще в два раза.

Владимир Артановский подчеркнул, что предприятие позволило наладить безотходный цикл переработки древесины и трудоустроить 11 жителей районного центра.

Еще одно предприятие – ООО "Стройпрогресс" в Упорово - начало производить пеллеты в 2015 году. Мощность его достигает 800 кг в час. Создано 15 рабочих мест.

Тюменские пеллеты поставляют в другие районы области, также Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. По словам Владимира Артановского, это одна из важных составляющих для перехода на биотопливо. Всего в регионе 45 малоэффективных котельных, которые работают на привозном угле или нефти. Перевод их на щепу и опил сэкономит бюджетные деньги и положительно скажется на экологии региона.

Евгения Шевцова