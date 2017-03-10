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Волонтеры Победы поздравили ветеранов с праздником

11:10 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото центра "Аванпост"

35 ветеранов поздравили с праздником весны и красоты активисты Тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения “ВолонтерыПобеды” в рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые.

Как сообщает пресс-служба центра "Аванпост", воспитанница детского сада №101 Мирослава Кишкарева, самый юный волонтер Победы Тюменской области, рассказала стихотворение и вручила женщинам страны символ праздника - букет тюльпанов. По рассказам девочки, она не впервые принимает участие в поздравлении ветеранов. В прошлом году, 9 мая, ей уже приходилось выступать в Доме ветеранов, Борковском детском доме, где в рамках акции “Мы за мир во всем мире” вместе с ветераном Федором Дубом они проводили интерактивное мероприятие для детей, оставшихся без опеки. 23 февраля Мирослава читала стихи о Родине в рамках Всероссийского квеста “1941.Заполярье”, где главным слушателем был фронтовик Мефодий Гаврилов.

“Каждый раз я очень волнуюсь, боюсь забыть слова и расстроить ветерана, а хочется, чтобы они улыбались. Очень переживаю, когда, слушая стихи, ветераны плачут, мне кажется, что раз они победили и дали возможность жить нам, их жизнь теперь должна быть только радостной”.

Одной из особенных женщин-ветеранов стала Александра Чебаненко. 10 марта ей исполнится 100 лет. Сложно представить, сколько пришлось пережить Александре Чебаненко с 1917 года. Послереволюционное время, Великая Отечественная война, распад СССР, становление Российской Федерации. Это уникальный человек со своей личной  историей. Она пришла в советскую армию 26 июня 1941 года и служила вплоть до 26 января 1946, была старшиной медицинской службы. Принимала участие в освобождении Малой земли, Киева, Ворошиловограда в составе 117 и 237 Гвардейской дивизии. После демобилизации работала в Кандинском районе в речном порту вместе с мужем, который был капитаном корабля. За заслуги перед Отечеством награждена Орденом Отечественной войны дважды, медалями за Отвагу, за Боевые заслуги, за Оборону Кавказа.

К поздравлениям ветеранов присоединились и студенты Тюменского педагогического колледжа. Акция #ВамЛюбимые, приуроченная к празднованию 8 Марта, - это возможность получить заряд позитивных эмоций, поделиться теплом и заботой, рассказали волонтеры. Кроме того, поздравление ветеранам передавали и все желающие тюменцы. Интерактивная фототочка была расположена в торгово-развлекательном центре “Гудвин”. “Волонтеры Победы” Тюменского муниципального района, собрав поздравления, передали их ветеранам. Большая работа была проведена в каждом из 26 муниципальных образований Тюменской области, а значит, в этот день был повод улыбнуться большинству ветеранов нашего края.

 

Теги: ветераны , 8 Марта

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