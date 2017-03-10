Тюменская кафедра анестезиологии отмечает десятилетний юбилей

Областная больница №1. Палата анестезиологии и реанимации | Фото: www.phototyumen.ru

Уральская школа анестезиологии считается одной из ведущих в России, открытие кафедры в Тюмени было сопряжено со многими трудностями, рассказала доктор медицинских наук, профессор Наталья Шень. Именно ее пригласили из Екатеринбурга в 2006 году создать кафедру анестезиологии при Тюменском медицинском университете.

На момент создания кафедры в Екатеринбурге было 16 докторов наук по анестезиологии и реаниматологии, а в Тюмени - ни одного, пишет "Тюмeнскaя облaсть сегoдня". Сейчас, по словам главного анестезиолога-реаниматолога Тюменской области Натальи Шень, в плане практической деятельности анестезиологов Тюменская область очень сильна, и имеет большие возможности.

"Можно сколько угодно говорить на словах о замечательном состоянии здравоохранения, но при этом отправлять свою дочь на роды в Германию. И мы знаем такие истории, когда крупные чиновники лечатся за рубежом. Но могу гордо сказать, что мои внуки родились в Тюмени; подруга и племянницы успешно прошли операции в ОКБ №1, здесь же оперировали моего брата. Я доверяю тюменской медицине, и это главный маркер уверенности в лучшей службе", - рассказала она.