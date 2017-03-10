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Спартакиада трудовых коллективов начнется с лыжных гонок

12:16 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
ski.csp72.ru

Торжественное открытие спартакиады трудовых коллективов Тюменской области состоится в лесопарке "Затюменский" 11 марта. В 12 часов 15 минут начнутся лыжные гонки.

В них примут участие 106 спортсменов из АО "Транснефть-Сибирь", Западно-Сибирского банка ПАО "Сбербанк", ООО "Тюменский нефтяной научный центр", ООО "Транснефть-Охрана", ПАО "Гипротюменнефтегаз", филиала ООО "Лукойл-Инжиниринг" "КогалымНИПИнефть", Тюменского областного управления инкассации, ООО "ТюменНИИгипрогаз", ПАО "Авиакомпания "Ютэйр", АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Тюменская домостроительная компания", ТО "СургутНИПИнефть", прокуратуры Тюменской области, ООО "СибГеоПроект", ООО "Газпром геологоразведка", ГАОУ ТО "Физико-математическая школа", сообщает Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий.

Соб. инф.

Теги: лыжные гонки , спартакиада

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