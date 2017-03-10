Тюменским студентам расскажут, как недорого путешествовать по Европе

www.utmn.ru

Презентация летних проектов ассоциации генеральных штатов студентов Европы пройдет в Тюмени 12 марта. Встречу проведет президент контакт-антенны AEGEE-Europe in Tyumen и организатор летних университетов AEGEE в России Юлия Ага-Кулиева.

Ассоциация генеральных штатов студентов Европы, также известная как Европейский студенческий форум — одна из крупнейших студенческих организаций Европы. Ассоциация выступает за коммуникацию и интеграцию в академическое пространство, не связана ни с одной политической партией и не обладает национальными подразделениями, работая только на локальном и общеевропейском уровнях, сообщает "КП-Тюмень".

У тюменцев будет возможность провести от одной до четырех недель в компании из 30 человек со всех стран Европы. Их ждут мастер-классы по иностранному языку и приготовлению местных блюд, сити-туры, тематические вечеринки, игры, кулинарные дегустации и многое другое.

Все мероприятия AEGEE проходят с конца июня по начало сентября в тех городах, где расположены отделения ассоциации: в Берлине, в Амстердаме, в Афинах, в Риме, в Барселоне, в Неаполе, в Мадриде, в Хельсинки, в Праге, в Стамбуле, в Тбилиси и Будапеште.

Встреча пройдет в воскресенье, 12 марта, по адресу ул. Ванцетти, 1. Начало в 15 часов. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация в группе коворкинга "Моя территория" во "Вконтакте" или по телефону: 68-96-96.