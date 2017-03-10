Для тюменских предпринимателей организуют семинар по методологии статистики инноваций

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Практический семинар для предприятий, предоставляющих отчетность по форме статистического наблюдения № 4-инновация, проведут эксперты Центра научно-технической экспертизы РАНХиГС при президенте России в тюменском технопарке 15 марта. Начало в 10 часов.

Семинар организовал департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Предоставление информации для статистических наблюдений является обязанностью всех предприятий. Целью семинара является повышение достоверности и надежности статистических данных об инновационном развитии Тюменской области.

Организаторы отмечают важность семинара, поскольку информация об инновационной деятельности организаций, внедрении технологически новых продуктов и процессов, усовершенствованиях в продуктах, процессах и услугах позволит скорректировать действующие формы господдержки региональных компаний.

Эксперты на конкретных примерах расскажут, как избежать ошибок при заполнении формы, дадут правильное понимание основных терминов и определений, ответят на все интересующие вопросы.

Подтвердить участие в семинаре можно по тел. (3452) 556-537 и электронной почте izosimovaen@72to.ru.