Из-за съемок фильма в Тобольске закроют Красную площадь

фото ИА "Тюменская линия"

Передвижение экскурсионных групп и посетителей по Красной площади, Софийскому двору, Гостиному двору, части юго-восточной смотровой площадки, части Прямского взвоза, ограничат в Тобольске с 10 по 14 марта.Это связано с проведением съемок фильма "Тобол" на территории Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.

Все объекты музея-заповедника будут работать в обычном режиме. Посетить Рентерею, Судебную губернскую управу, Дворец наместника можно через юго-западную смотровую площадку (со стороны Государственного архива), для посетителей Гостиного двора открыты восточные ворота объекта.

Сотрудники музея просят соблюдать осторожность вблизи деревянных конструкций, возведенных в Тобольском кремле на период проведения съемок, сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Тобольска.

Напомним, что в городе проходят съемки восьмисерийного художественного фильма "Тобол" об истории освоения Сибири в петровские времена.

Фотогалерея со съемочной площадки.