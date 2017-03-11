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Тюменские логопеды используют новейшие методы для помощи детям

10:14 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Арсенал медикаментов, методик  и инструментов для коррекции речевых нарушений используют тюменские логопеды для помощи детям. Особое внимание  уделяется немедикаментозным методам, сообщает департамент социального развития  Тюменской области.

Так, в отделении дневного пребывания с ограниченными возможностями здоровья  социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних  Тобольска применяются коррекционно-развивающие программы с  использованием   технологий  функционального биоуправления. В основе лежит принцип биологической обратной связи (БОС) - это новое слово в восстановительной медицине. Метод основан на сознательной стимуляции развития внутренних резервов организма. Биоуправление помогает "выйти на контакт с собственным мозгом" и освоить навык саморегулирования.  К примеру, с помощью БОС возможно целенаправленно обучить правильному "речевому" дыханию, снизить  эмоциональное и мышечное напряжение и т.д.

"Комплекс "Комфорт – Лого" мы используем недавно, но уже видны позитивные сдвиги в работе с детьми. Так, за десять занятий у четырехлетней девочки с диагнозом "врожденная двухсторонняя нейросенсорная тугоухость", удалось добиться улучшения понимания речи на  бытовом уровне. Ребенок с желанием общается с другими детьми в группе", - рассказала  логопед центра Татьяна Дзюбенко.

В конце 2016 года в тобольский центр поступил программно-аппаратный комплекс БОС  "Комфорт – Лого". За два месяца  его практического применения проведено 20 консультаций  родителей, воспитывающих детей   с различными речевыми нарушениями, 70 коррекционных занятий с детьми.

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