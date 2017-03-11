Тюменские логопеды используют новейшие методы для помощи детям

Фото ИА "Тюменская линия"

Арсенал медикаментов, методик и инструментов для коррекции речевых нарушений используют тюменские логопеды для помощи детям. Особое внимание уделяется немедикаментозным методам, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Так, в отделении дневного пребывания с ограниченными возможностями здоровья социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тобольска применяются коррекционно-развивающие программы с использованием технологий функционального биоуправления. В основе лежит принцип биологической обратной связи (БОС) - это новое слово в восстановительной медицине. Метод основан на сознательной стимуляции развития внутренних резервов организма. Биоуправление помогает "выйти на контакт с собственным мозгом" и освоить навык саморегулирования. К примеру, с помощью БОС возможно целенаправленно обучить правильному "речевому" дыханию, снизить эмоциональное и мышечное напряжение и т.д.

"Комплекс "Комфорт – Лого" мы используем недавно, но уже видны позитивные сдвиги в работе с детьми. Так, за десять занятий у четырехлетней девочки с диагнозом "врожденная двухсторонняя нейросенсорная тугоухость", удалось добиться улучшения понимания речи на бытовом уровне. Ребенок с желанием общается с другими детьми в группе", - рассказала логопед центра Татьяна Дзюбенко.

В конце 2016 года в тобольский центр поступил программно-аппаратный комплекс БОС "Комфорт – Лого". За два месяца его практического применения проведено 20 консультаций родителей, воспитывающих детей с различными речевыми нарушениями, 70 коррекционных занятий с детьми.