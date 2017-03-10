Тюменцы будут строить деревянные дома на экспорт

admtyumen.ru

Деревянное домостроение будут продвигать на экспорт. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства Тюменской области Владимир Артановский.

Перспективы его уже обсудили с представителями Казахстана, Узбекистана, Киргизии. В 2016 году компании-домостроители региона рассказали о своей продукции на международной выставке в Казахстане. Решается вопрос со строительством выставочного комплекса деревянного домостроения, определена площадка – индустриальный парк ДСК-500.

Напомним, идея о выделении отрасли деревянного домостроения в отдельное направление лесной промышленности появилась в Тюменской области в 2014 году. Примерный объем рынка специалисты оценивают в 2 млрд рублей. В 2015 году начала работать Ассоциация деревянного домостроения Тюменской области.

Активно продвигают деревянное домостроение и для индивидуального жилищного строительства. Во всех муниципалитетах намечены площадки под ИЖС с возможностью подключить коммуникации. Строить дома на них будут и для работников агропромышленного комплекса. По данным департамента АПК за 2016 год, в таком жилье нуждаются 594 человека.

Евгения Шевцова