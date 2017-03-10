up

10.03.2017 пятница

EUR 61.9911

USD 58.8318

В Тюмени -3..-5 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменцы будут строить деревянные дома на экспорт

12:38 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Деревянное домостроение будут продвигать на экспорт. Об этом сообщил директор департамента лесного хозяйства Тюменской области Владимир Артановский.

Перспективы его уже обсудили с представителями Казахстана, Узбекистана, Киргизии. В 2016 году компании-домостроители региона рассказали о своей продукции на международной выставке в Казахстане. Решается вопрос со строительством выставочного комплекса деревянного домостроения, определена площадка – индустриальный парк ДСК-500.

Напомним, идея о выделении отрасли деревянного домостроения в отдельное направление лесной промышленности появилась в Тюменской области в 2014 году. Примерный объем рынка специалисты оценивают в 2 млрд рублей. В 2015 году начала работать Ассоциация деревянного домостроения Тюменской области.

Активно продвигают деревянное домостроение и для индивидуального жилищного строительства. Во всех муниципалитетах намечены площадки под ИЖС с возможностью подключить коммуникации. Строить дома на них будут и для работников агропромышленного комплекса. По данным департамента АПК за 2016 год, в таком жилье нуждаются 594 человека.

Евгения Шевцова

Теги: деревянное домостроение , Владимир Артановский , ИЖС , Ассоциация деревянного домостроения

Последние новости

13:10 Писатель Алексей Иванов считает правки своего сценария цепью банальностей Фото
13:00 "Премьера-2017" определит лучшие театральные постановки школьников
12:49 Для тюменских предпринимателей организуют семинар по методологии статистики инноваций
12:38 Тюменцы будут строить деревянные дома на экспорт
12:27 Методы стимуляции спинного мозга при болевом синдроме обсудят на международной конференции
12:16 Спартакиада трудовых коллективов начнется с лыжных гонок
12:05 Из-за съемок фильма в Тобольске закроют Красную площадь
11:54 Михаил Шивляков проведет мастер-класс для воспитанников Тюменского президентского училища
11:43 Законодатели обсудят вопросы водного транспорта Тюменской области
11:32 Молодые тюменцы участвуют в проекте "Мы – потомки героев!"
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Глава региона проведет совещание по обеспечению правопорядка в Тюменской области

Губернатор провел встречу с начальником регионального управления Росгвардии

Жителям села Тукуз из затапливаемой территории выделят землю для строительства на более высоких местах

Политика

Единороссы провели собеседование с кандидатурами председателей координационных советов

Услуга по обращению с отходами переводится из жилищной в коммунальную

С глав муниципалитетов "сняли ответственность"

Экономика

Тюменцы будут строить деревянные дома на экспорт

Производство топливных гранул – перспективный для региона вид бизнеса, считает Владимир Артановский

Названы территории с наибольшей задолженностью за электроэнергию

Общество

Писатель Алексей Иванов считает правки своего сценария цепью банальностей

"Премьера-2017" определит лучшие театральные постановки школьников

Для тюменских предпринимателей организуют семинар по методологии статистики инноваций

Спорт

Спартакиада трудовых коллективов начнется с лыжных гонок

На озере Янтыково устроят соревнования по ловле на мормышку

В регионе назовут хоккейного чемпиона

Происшествия

В Медгороде у водителя "Форда" случился инсульт

Ночью в Екатеринбурге сгорела диспетчерская такси

В Упоровском районе страховой агент похищала деньги клиентов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+