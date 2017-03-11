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Развитие рынка труда и образования рассмотрят на конференции

13:16 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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В апреле в Тюмени пройдет  "Форсайт конференция 2.0" - масштабное мероприятие в сфере образования и технологий пройдет в Тюмени в апреле.  15 экспертов со всей страны расскажут о развитии рынка труда и образования, технологиях самообразования и инструментах личностной эффективности.

На конференции будут представлены интерактивные и лаунж-зоны, кофе-точки и выставки, которые познакомят участников с инновациями, передовыми технологиями и современной наукой Тюменской области. Работа конференции пройдет на трех тематических площадках: "Образование", "Профессии и рынок труда" и "Личностная эффективность".

В первый день проекта пройдет образовательная программа для школьников старше 14 лет и студентов, которые обучаются по программам среднего профессионального образования. Для этой категории участников регистрация уже открыта. Участники узнают, какие специальности будут востребованы через пять и десять лет, какими навыками должен владеть специалист будущего, какие изменения произойдут в сфере образования и как подготовиться к поступлению в вуз уже сейчас.

Второй день "Форсайт конференции 2.0" посвящен студентам, которые обучаются по программам высшего и среднего профессионального образования, интересуются саморазвитием и хотят развить свои надпрофессиональные компетенции. Студенты смогут получить ответы на вопросы:  "Идти ли работать по специальности?", "Ту ли специальность я выбрал?" и "Как позиционировать себя для потенциального работодателя?".

Так же к участию в конференции приглашаются молодые специалисты в возрасте от 22 до 35 лет, заинтересованные в своем развитии и желающие быть в курсе тенденций в сфере образования, рынка труда и технологий. Эта категория участников получит уникальные знания о том, как построить карьеру, что необходимо сделать уже сегодня, чтобы стать успешным завтра, и как изменится Тюменская область в ближайшее десятилетие, пишет "Мегaтюмeнь".

Напомним, в 2016 году "Форсайт конференция" стала крупным региональным событием, которое посетили более 800 человек: представители органов исполнительной власти, бизнеса, образования, рынка труда, крупных тюменских компаний и организаций, а также студенты ведущих вузов области.

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