Исполняющий обязанности руководителя следственного управления примет тюменцев

Фото следственного управления СК РФ по Тюменской области

Личный прием жителей Тюмени проведет исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Анвар Ахмедзянов 13 марта с 14 до 15 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, встреча состоится в здании следственного отдела по Ленинскому административному округу (ул. Энергетиков, 104).

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а в случае представительства интереса иных граждан - документ, удостоверяющий такие полномочия. Также нужно заявление, в котором изложено существо вопроса, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, результаты предыдущего рассмотрения вопроса государственными органами, в том числе правоохранительными и судебными органами, органами местного самоуправления.

Записаться можно по телефонам 62-16-63, 62-15-93 или через интернет-приемную.