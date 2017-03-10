11 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов около Выставочного центра (ул. Севастопольская, 12), ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126, к. 2), торгово-ярмарочного комплекса "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11), на ул. Бакинских комиссаров, на пересечении ул. Широтной - Николая Глотова (между гипермаркетом "ОКЕЙ" и "Мебельград") начнется областная сельскохозяйственная продовольственная ярмарка.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменском ОССК ДОСААФ России (ул. Ямская, 116) начнется открытое первенство Тюменской области по пулевой стрельбе.

В Тюмени в 10 часов во Дворце спорта "Партиком" (пр. Воронинские горки, 101) начнется первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд.

В Тюмени на базе Центра социальной реабилитации "Тюменский" начнется футбольный матч между полицейскими и подростками.

В Тобольске в 11 часов 45 минут на стадионе "Тобол" начнется XXXV всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2017".

Этот день в мире:

1818 - родился Мариус Петипа, знаменитый русский балетмейстер и педагог французского происхождения. Поставил более 60 балетов, в их числе - "Лебединое озеро", "Раймонда", "Спящая красавица".

1851 - в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

1883 - умер светлейший князь Александр Горчаков, выдающийся русский дипломат.

1902 - родился Николай Старостин, заслуженный мастер спорта СССР, с 1955 по 1991 годы начальник футбольной команды "Спартак" (Москва).

1914 - умер Петр Семенов-Тянь-Шанский, русский географ, путешественник, общественный деятель. Исследовал Центральную Азию. С 1873 года - председатель Русского географического общества и почетный член Петербургской Академии наук. Был членом Государственного Совета России. В 1897 году организовал первую в истории России всеобщую перепись населения.

1918 - советское правительство переехало из Петрограда в Москву, которая вернула себе статус столицы.

1926 - начался VII съезд РЛКСМ. На нем комсомол получил новое название – ВЛКСМ.

1931 – в СССР запрещены продажа и ввоз Библии. Эта книга приравнивалась к антисоветской литературе, поскольку противоречила идеям марксизма-ленинизма.

1941 - президент США Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе – американской материальной помощи странам антигитлеровской коалиции.

1943 - в районе города Жиздра (Калужская область) в воздушном бою с "Фокке-Вульфами" погиб летчик Леонид Хрущев – старший сын Никиты Хрущева.

1955 - умер Александер Флеминг, английский микробиолог, благодаря которому мир получил пенициллин.

1985 - пленум ЦК КПСС избрал Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС.

1990 – Верховный Совет Литовской ССР провозгласил независимость Литвы от Советского Союза.

1993 - парламент Грузии принял закон, предоставляющий гражданство всем жителям республики независимо от знания грузинского языка.

2000 - состоялся учредительный съезд РОСДП, председателем партии избран экс-президент СССР Михаил Горбачев.

2004 - в результате терактов в мадридских пригородных поездах погиб 191 человек.

2011 - у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около девяти баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.