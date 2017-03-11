12 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется концертная программа "Родных мелодий кружева".

В Тюмени в 15 часов на ул. Ванцетти, 1 начнется презентация летних проектов ассоциации генеральных штатов студентов Европы (AEGEE).

Этот день в истории:

1699 – умер адмирал Франц Лефорт - один из сподвижников Петра I.

1840 – в городе Тара Тобольской губернии родился Геннадий Юдин, впоследствии красноярский купец и виноторговец, владелец знаменитой библиотеки.

1863 – родился Владимир Вернадский, российский естествоиспытатель, мыслитель, общественный деятель.

1889 (по другим данным – 1890) – родился Вацлав Нижинский, российский артист балета и балетмейстер.

1910 – сборная Англии по футболу разгромила сборную Франции со счетом 20:0.

1913 – по плану архитектора Гриффина началось строительство города Канберра, который стал с 1927 года столицей Австралии.

1917 – большая часть солдат петроградского гарнизона перешла на сторону восставших рабочих.

1925 – в Праге в возрасте 44 лет умер русский журналист и писатель-сатирик Аркадий Аверченко.

1925 – умер Сунь Ятсен, вождь китайской революции 1911-1913 годов, первый президент Китайской республики.

1928 – умерла выдающаяся русская трагедийная актриса Мария Ермолова.

1935 – государство Персия переименовано в Иран.

1937 – родился Зураб Соткилава, знаменитый советский оперный певец, лирико-драматический тенор.

1940 – родился Григорий Горин (Офштейн), писатель-сатирик и драматург.

1943 – войска Западного фронта под командованием генерал-полковника Соколовского овладели Вязьмой.

1945 – в нацистском концлагере погибла Анна Франк - еврейская девочка, которая в течение двух лет вела дневник, описывающий жизнь своей семьи в оккупированном Амстердаме.

1945 – войска Первого Белорусского фронта после штурма овладели важным плацдармом гитлеровской армии, прикрывающим дорогу на Берлин, – городом Кюстрин.

1946 – родилась американская актриса и певица Лайза Миннелли.

1950 – умер немецкий писатель Генрих Манн.

1982 – умер Николай Каманин, советский летчик, участник спасения челюскинцев, один из первых Героев Советского Союза.

2000 – папа римский Иоанн Павел II публично попросил прощения за прегрешения католической церкви перед человечеством.

2003 - китайцы запретили Rolling Stones.