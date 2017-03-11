Ассоциация региональных банков воспользовалась предложениями тюменцев

Тюменская линия

Тюменская конференция стоит у ассоциации региональных банков в одном ряду со встречей с руководством Центробанка в "Бору" и совещанием банкиров в Сочи. Все успешные достижения и результаты деятельности ассоциации это результат комплексной работы, сообщил в кулуарах мероприятия первый зампредседателя ассоциации Михаил Гапонов.

"Тюменская конференция за последние годы встала в один ряд с главными событиями календаря ассоциации региональных банков России наряду с совещанием банкиров в Сочи, встречей с руководством Банка России в подмосковном пансионате "Бор", летними советами в Нижнем Новгороде и т. д.", - пояснил Михаил Гапонов.

В свою очередь первый вице-президент ассоциации Алина Ветрова добавила, что одно из их самых серьезных достижений за минувший год — это изменения в законопроект о пропорциональном регулировании банковского сектора, по которому банки будут делиться на "базовые" (до 1 млрд рублей капитала) и "универсальные" (от 3 млрд рублей капитала).

"В итоге проект принял совершенно другую форму, чем предполагалось изначально. Мы как ассоциация слушали всех, проводили исследования и смогли в итоге аргументированно доказать ЦБ, что если будут реализованы их первоначальные предложения (обязать "базовые" банки работать только в пределах "домашнего" региона — прим. ред.), то кредитные организации в том виде, в каком они есть сейчас вряд ли захотят дальше работать на рынке", - сказала Алина Ветрова.

Ассоциация, по ее словам, постоянно, в сотрудничестве с региональными кредитными организациями, направляет предложения по изменению нормативно-правовой базы регулирования банковского сектора, а также в качестве реакции на действия Банка России, пишет "Вслух.ру".