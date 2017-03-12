13 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204 В, корп. 3) начнется интерактивное посещение центра профессиональной ориентации.
В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция руководителя Тюменского УФАС России Игоря Веретенникова. Тема: "Основные нарушения, выявленные Тюменским УФАС России в 2016 году".
Этот день в истории:
1519 – испанский конкистадор Фернан Кортес высадился в Мексике.
1807 – в Красноярске умер действительный камергер Николай Резанов, русский дипломат, путешественник, государственный деятель.
1838 – родился Рафаэлло Джованьоли, итальянский писатель.
1840 – родился Альфонс Доде, французский писатель.
1881 – народовольцы Рысаков и Гриневицкий убили российского императора Александра II Николаевича.
1887 – в годовщину убийства Александра II революционеры попытались убить его сына – царя Александра III.
1888 – родился Антон Макаренко, советский педагог.
1898 – в Минске начался I съезд Российской социал-демократической рабочей партии.
1910 – родилась Ирина Бугримова, знаменитая российская дрессировщица, укротительница львов.
1913 – родился самый титулованный из советских поэтов и писателей - Сергей Михалков.
1915 – умер граф Сергей Витте, российский политический деятель, занимавший посты министра финансов и премьер-министра.
1920 – Красная армия освободила от англо-американских интервентов Мурманск.
1928 – умер Франц Рубо, живописец.
1944 - родился Игорь Кио, российский иллюзионист.
1951 – родилась актриса Ирина Алферова.
1971 – умер Рокуэлл Кент, американский писатель и художник.
1974 – в Париже открылся аэродром имени Шарля де Голля.
1999 - состоялся скандальный поединок по боксу между Холифилдом и Льюисом.
2000 - в московском концертном зале "Россия" швея Надежда Воронова отхлестала букетом цветов бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
2001 - ученые сообщили о возможном клонировании Ленина.
2002 - Государственная дума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств.
2004 - знаменитый оперный тенор Лучано Паваротти на сцене Metropolitan Opera простился со зрителями.
2013 - избран 266-й Папа Римский Франциск.