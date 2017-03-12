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13 марта - события дня

18:00 12 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204 В, корп. 3) начнется интерактивное посещение центра профессиональной ориентации.

В Тюмени в 13 часов в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция руководителя Тюменского УФАС России Игоря Веретенникова. Тема: "Основные нарушения, выявленные Тюменским УФАС России в 2016 году".

Этот день в истории:

1519 – испанский конкистадор Фернан Кортес высадился в Мексике.

1807 – в Красноярске умер действительный камергер Николай Резанов, русский дипломат, путешественник, государственный деятель.

1838 – родился Рафаэлло Джованьоли, итальянский писатель.

1840 – родился Альфонс Доде, французский писатель.

1881 – народовольцы Рысаков и Гриневицкий убили российского императора Александра II Николаевича.

1887 – в годовщину убийства Александра II революционеры попытались убить его сына – царя Александра III.

1888 – родился Антон Макаренко, советский педагог.

1898 – в Минске начался I съезд Российской социал-демократической рабочей партии.

1910 – родилась Ирина Бугримова, знаменитая российская дрессировщица, укротительница львов.

1913 – родился самый титулованный из советских поэтов и писателей - Сергей Михалков.

1915 – умер граф Сергей Витте, российский политический деятель, занимавший посты министра финансов и премьер-министра.

1920 – Красная армия освободила от англо-американских интервентов Мурманск.

1928 – умер Франц Рубо, живописец.

1944 - родился Игорь Кио, российский иллюзионист.

1951 – родилась актриса Ирина Алферова.

1971 – умер Рокуэлл Кент, американский писатель и художник.

1974 – в Париже открылся аэродром имени Шарля де Голля.

1999 - состоялся скандальный поединок по боксу между Холифилдом и Льюисом.

2000 - в московском концертном зале "Россия" швея Надежда Воронова отхлестала букетом цветов бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

2001 - ученые сообщили о возможном клонировании Ленина.

2002 - Государственная дума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств.

2004 - знаменитый оперный тенор Лучано Паваротти на сцене Metropolitan Opera простился со зрителями.

2013 - избран 266-й Папа Римский Франциск.

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