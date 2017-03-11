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Продвигать продукцию местных производителей будут по-новому

17:28 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Проект "Покупаем тюменское!" ждет обновление. По словам директора птицефабрики "Тюменский бройлер" Оксаны Величко большой резонанс вызвало недавнее проведение дней Тюменской области в Совете Федерации.

"Активно участвуем вместе с областным департаментом потребительского рынка и туризма, торгово-промышленной палатой в разработке мероприятий по расширению акции "Покупаем тюменское!". Еще в конце прошлого года можно было увидеть в магазинах ценники "Выбираем свежее". Сейчас создана группа из местных производителей сельхозпродукции, которые заинтересованы в том, чтобы придать проекту "Покупаем тюменское!" второе дыхание", - отметила она.  

Ставка будет сделана на прямой диалог между производителями и торговыми сетями. Также в планах общая рекламная политика, которая должна учитывать индивидуальные особенности производителей. Кроме того, поддерживать внимание покупателей к своему продукту тюменские предприятия намерены ценовыми и подарочными акциями

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