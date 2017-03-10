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Московская компания поплатилась за свалку снега в Тюмени

16:05 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба администрации Тюмени

На 700 тыс. рублей оштрафована московская компания в Тюмени.

Прокуратура Ленинского округа провела проверку по информации управы Восточного округа о несанкционированном складировании снега.

Установлено, что на земельном участке, расположенном на пятом километре Червишевского тракта несанкционировано складывают большое количества снега.  Собственником земельного участка является московская компания ООО "ЭНКА ТЦ".  Участок отнесен к категории земель для размещения торговых объектов. Московская компания контроль за участком не вела, из-за чего на нем была устроена свалка. Управа отмечает, что незаконное "складирование  имеет систематический характер". 

Прокуратура округа в отношении организации возбудила административное дело   по ч. 1 ст. 8.8  КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его разрешенным использованием). По результатам рассмотрения дела управление Росреестра по Тюменской области оштрафовало ее на 700 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теги: свалка , уголовное дело , штраф

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