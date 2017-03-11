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В Кургане выберут лучших обвальщиков мяса в УФО

20:22 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Заключительные этапы конкурса "Славим человека труда!" по номинациям: "Лучший сварщик", "Лучший обвальщик мяса" и "Лучший инженер-механик в области механизации сельского хозяйства"  пройдут в Кургане 16-17 марта, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Площадкой для соревнований сварщиков станет Курганский промышленный техникум, а лучшие обвальщики и инженеры-механики покажут свое мастерство на базе спорткомплекса им. В.Ф.Горбенко. В первой половине дня участники конкурса будут решать тестовые задания, а во второй – перейдут к практике. 

Одним из самых зрелищных этапов станет практическое задание для обвальщиков мяса. Участникам предстоит разделать свиную тушу на скорость. Оцениваться  будет "чистота" обвалки. Это работа непростая, требует много сил. Как правило, за смену один обвальщик в среднем успевает переработать тонну мяса.  Лучших обвальщиков мяса будут выбирать из 32 конкурсантов - победителей и призеров региональных этапов в регионах УФО, а также из Омска. За звание "Лучшего инженера-механика в области механизации сельского хозяйства" поборются 14 участников. Среди конкурсантов будут и студенты

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