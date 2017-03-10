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РН-Уватнефтегаз увеличил запасы нефти

17:08 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ООО «РН-Уватнефтегаз»

ООО "РН-Уватнефтегаз" прирастило извлекаемые запасы нефти за счет ГРР (по категории АВ1С1) в объеме 26,4 млн тонн по итогам 2016 года. Это в 1,6 раза больше, чем в 2015 году и более чем в два раза превышает объем годовой добычи (11,6 млн тонн нефти).

Рост запасов был обеспечен благодаря увеличению объемов сейсморазведки и поисково-разведочного бурения, а также получению качественных данных геофизических исследований. В 2016 году предприятие выполнило сейсморазведочные работы методом 3Д на площади 1,1 тыс. км2 - на 42% больше, чем годом ранее. Было пробурено 13 поисковых и разведочных скважин, сообщает пресс-служба нефтяной компании. 

"Роснефть" последовательно реализует стратегию освоения Уватского проекта.  В 2016 году "РН-Уватнефтегаз" в рамках мероприятий по восполнению промышленных запасов углеводородов и обеспечению устойчивого роста добычи в среднесрочной и долгосрочной перспективе получил право на пользование недрами трех лицензионных участков – Юганского-13, Юганского-20 и Тайтымского – для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Извлекаемые запасы нефти новых участков составляют 4,5 млн тонн, ресурсы - 73 млн тонн. 

Проведение геологоразведочных работ на данных лицензионных участках позволит предприятию сохранить темпы прироста запасов на Уватском проекте. Кроме того, к вводу в эксплуатацию готовятся три новых месторождения – Северо-Тямкинское, Северо-Тамаргинское и Косухинское.

Развитие Уватского проекта является практической реализацией стратегии НК "Роснефть" по восполнению ресурсной базы и вовлечению новых запасов в разработку.

ООО "РН-Уватнефтегаз" ведет разведку и разработку группы месторождений, расположенных на территории Уватского района Тюменской области, а также Омской области и ХМАО-Югры. В состав активов предприятия входят 19 лицензионных участков с 37 открытыми месторождениями. Общая площадь участков -  более 26 тыс. км2. Уватский проект - один из приоритетных в деятельности НК "Роснефть".

Теги: геологоразведка , запасы , РН-Уватнефтегаз , Уватский проект , Роснефть

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