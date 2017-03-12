Аграрный университет и агрохолдинг "Юбилейный" будут вместе учить студентов

tsaa.ru

Государственный аграрный университет Северного Зауралья будет готовить студентов под конкретные задачи племзавода "Юбилейный".

Соответствующее соглашение подписали ректор вуза Елена Бойко и директор предприятия Сергей Мамонтов.

"Мы заинтересованы готовить кадры, которых ждут на производстве. Эта взаимосвязь очень важна - предприятие должно быть местом практики для студентов, как учебной, так и производственной. Так как мы реализуем практикоориентированное обучение, агрохолдинг "Юбилейный" станет еще и местом для углубленных занятий. Теоретические лекции у студентов будут по-прежнему проходить в аудиториях, а практические мы максимально приблизим к реальному сектору экономики", - отметила Елена Бойко.

Прохождение такой практики на предприятии станет обязательным. Включатся в работу и преподаватели вуза – в современном агрохолдинге они будут повышать квалификацию и заниматься научными разработками. В связи с этим планируется улучшить материально-техническую базу университета. К примеру, это может быть класс для занятий по свиноводству, укомплектованный современным оборудованием и макетами.