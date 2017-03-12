Общественники объяснили высокие счета за отопление

Фото ИА "Тюменская линия"

Резкое повышение платы за отопление в зимние месяцы прокомментировал исполнительному директору некоммерческого партнерства "Народный дом" Владимир Васильев.

"Колебания стоимости идут в зависимости от нагрузки, пик которой приходится на самый холодный месяц зимы – январь. Если сравнить эту схему с горой, то в сентябре мы находимся у ее подножия, доходим до января и оказываемся на самой вершине, а дальше начинаем опять спускаться. Понятно любому: в сентябре затраты низкие, потому что еще греет солнце и высокие температуры воздуха, в январе температуры гораздо ниже, соответственно дом потребляет больше гигакалорий", - отметил он.

Смотреть надо не по этим пиковым нагрузкам, а по данным за весь отопительный период, советует специалист. Имея только общие данные, можно судить, больше или меньше положенного норматива оплатил потребитель услуги. Норматив в отопительный период составляет 0,0285 гигакалорий на один квадратный метр общей площади жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме или жилого дома, пишет газета "Тюмeнскaя облaсть сегoдня".

Прошедшая зима была холодной. Аномальные периоды начались с ноября – 10 дней температура воздуха была -30 градусов, в декабре тоже 10 дней – под -30 и за -30. В январе в течение длительного времени были температуры под -40. Соответственно для того, чтобы нагреть дом, нужно было взять из сети дополнительные гигакалории тепла, а значит и нужно за них заплатить.

"Сейчас плата пойдет на снижение", - отмечает Владимир Васильев.

Собственники квартир, у которых установлены приборы учета, могут платить по факту потребления, а могут взять средние показатели за прошлые годы и выплачивать каждый месяц в течение всего отопительного периода одинаковую сумму, предложил специалист. Затем в конце этого периода сделать перерасчет, и сумма платежа будет либо больше, либо меньше.