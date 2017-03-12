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Досрочная сдача ЕГЭ начнется в конце марта

12:16 12 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ege.edu.ru

Выпускники прошлых лет, пожелавшие поступить в вузы, пишут экзамен досрочно. Тестирование начнется 23 марта и продлится до 14 апреля.  

Первыми экзаменами станут география и информатика, их напишут 23 марта, следующий в расписании – русский язык, его "досрочники" будут сдавать 27 марта. Далее проследуют история, химия, математика, иностранные языки и другие, пишет газета "Aргументы и фaкты в Тюмeни". Завершится экзаменационная кампания обществознанием и литературой.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, всего в кампании ЕГЭ будет три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Основной период пройдет с 29 мая по 1 июля.

Напомним, что в России работает горячая линия по вопросам ЕГЭ, специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы об экзаменационных процедурах, оформлении ответов, организационных требованиях и другом. Обращаться с вопросами участники ЕГЭ и их родители могут по телефону +7 (495) 984-89-19 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Ответы на наиболее популярные вопросы можно найти и на официальном портале ЕГЭ в разделе "Вопрос-ответ".

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