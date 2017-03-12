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Тюменские бутылки востребованы по всей стране

13:37 12 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.stekloteh.com

Тюменский завод  "Стеклотех" расширяет географию поставок своей продукции. Сейчас самой дальней точкой доставки бутылок является Хабаровск.  Как рассказала генеральный  директор завода Елены Острягиной, появляются новые заказчики, как на Востоке, так и на Западе страны.

"Помимо Хабаровска у нас еще появился Красноярск, находящийся более чем в 2000 километров. И это не единичные примеры. Понятно, что в таких условиях большую роль начинают играть автотранспортные компании. И здесь у нас большой резерв, учитывая областную кооперацию предприятий", - отметила она.  

В прошлом году на тюменском инвестиционном форуме говорили о том, что в этом отношении есть проблемы. Сейчас, отмечает Елена Острягина,  ситуация меняется в лучшую сторону. Например, в Тюмени нашлись люди, которые под нужды "Стеклотеха" готовы создать транспортную компанию и заниматься перевозками продукции. Под определенный объем они готовы приобрести автомобили.

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