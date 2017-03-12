Тюменские бутылки востребованы по всей стране

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Тюменский завод "Стеклотех" расширяет географию поставок своей продукции. Сейчас самой дальней точкой доставки бутылок является Хабаровск. Как рассказала генеральный директор завода Елены Острягиной, появляются новые заказчики, как на Востоке, так и на Западе страны.

"Помимо Хабаровска у нас еще появился Красноярск, находящийся более чем в 2000 километров. И это не единичные примеры. Понятно, что в таких условиях большую роль начинают играть автотранспортные компании. И здесь у нас большой резерв, учитывая областную кооперацию предприятий", - отметила она.

В прошлом году на тюменском инвестиционном форуме говорили о том, что в этом отношении есть проблемы. Сейчас, отмечает Елена Острягина, ситуация меняется в лучшую сторону. Например, в Тюмени нашлись люди, которые под нужды "Стеклотеха" готовы создать транспортную компанию и заниматься перевозками продукции. Под определенный объем они готовы приобрести автомобили.