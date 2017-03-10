Тюменские производители привезли продукцию в Когалым и Новый Уренгой

zolotie-luga.ru

Выездные ярмарки тюменских товаропроизводителей проходят в Когалыме и Новом Уренгое 10 марта.

В них принимают участие 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели и кооперативы. Продукцию представили Тобольский гормолзавод, птицефабрики "Пышминская" и "Боровская", компания "Сибрыбпром", "Паллада" и другие.

10 и 11 марта здесь можно купить говядину, свинину, полуфабрикаты и субпродукты, колбасные изделия, консервы и деликатесы мясокомбината "Ишимский", агропромышленного кролиководческого комплекса "Рощинский", компании "Усадьба", личного подсобного хозяйства Владимира Семикашева.

Напомним, что в 2016 году в муниципальные образования автономных округов тюменские товаропроизводители выезжали 35 раз: 17 - в ХМАО-Югру и 18 - в ЯНАО. Как отмечают организаторы, ярмарки отличались высокой покупательской активностью у жителей городов и востребованностью продукции.

Предприятия-участники реализовали 488 тонн продукции, в том числе в Югре - 168,8 тонн, а в ЯНАО – 319,2 тонн.