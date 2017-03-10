up

10.03.2017 пятница

EUR 61.9911

USD 58.8318

В Тюмени -4..-6 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменские производители привезли продукцию в Когалым и Новый Уренгой

16:16 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
zolotie-luga.ru

Выездные ярмарки тюменских товаропроизводителей проходят в Когалыме и Новом Уренгое 10 марта.

В  них принимают участие 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели и кооперативы. Продукцию представили Тобольский гормолзавод, птицефабрики "Пышминская" и "Боровская", компания "Сибрыбпром", "Паллада" и другие.

10 и 11 марта здесь можно купить говядину, свинину, полуфабрикаты и субпродукты, колбасные изделия, консервы и деликатесы мясокомбината "Ишимский", агропромышленного кролиководческого комплекса "Рощинский", компании "Усадьба", личного подсобного хозяйства Владимира Семикашева.

Напомним, что в 2016 году в муниципальные образования автономных округов тюменские товаропроизводители выезжали 35 раз: 17 - в ХМАО-Югру и 18 - в ЯНАО. Как отмечают организаторы, ярмарки отличались высокой покупательской активностью у жителей городов и востребованностью продукции.

Предприятия-участники реализовали 488 тонн продукции, в том числе в Югре - 168,8 тонн, а в ЯНАО – 319,2 тонн. 

Теги: Новый Уренгой , Когалым , продовольственная ярмарка , товаропроизводители

Последние новости

19:24 Тюменским студентам расскажут, как недорого путешествовать по Европе
18:27 Тюменские биатлонисты стали призерами международных соревнований Фото
18:16 Тюменская кафедра анестезиологии отмечает десятилетний юбилей
17:57 11 марта - события дня
17:46 Исполняющий обязанности руководителя следственного управления примет тюменцев
17:35 Новая волна хип-хопа в тюменском "Кристалле" по воскресеньям
17:33 В Тюмени обсудили эффективность принятых мер по профилактике подростковой преступности
17:24 Генконсул Великобритании в Екатеринбурге посетит Тюменскую область
17:08 РН-Уватнефтегаз увеличил запасы нефти
16:57 Викуловские чиновники оказались самыми спортивными
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

В Тюмени обсудили эффективность принятых мер по профилактике подростковой преступности

Глава региона проведет совещание по обеспечению правопорядка в Тюменской области

Губернатор провел встречу с начальником регионального управления Росгвардии

Политика

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге посетит Тюменскую область

Иван Квитка: АПК необходимы господдержка и четкие ориентиры для развития

Единороссы провели собеседование с кандидатурами председателей координационных советов

Экономика

РН-Уватнефтегаз увеличил запасы нефти

Тюменские производители привезли продукцию в Когалым и Новый Уренгой

Рыбоводные площади региона используются неэффективно, считает эксперт

Общество

Тюменским студентам расскажут, как недорого путешествовать по Европе

Тюменские биатлонисты стали призерами международных соревнований

Тюменская кафедра анестезиологии отмечает десятилетний юбилей

Спорт

Викуловские чиновники оказались самыми спортивными

Спартакиада трудовых коллективов начнется с лыжных гонок

На озере Янтыково устроят соревнования по ловле на мормышку

Происшествия

Участкового из Тюменского района привлекут к ответу за взятку

В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту

В Медгороде у водителя "Форда" случился инсульт
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+