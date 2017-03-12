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Киноуроки для школьников пройдут в Тюменской области

16:02 12 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
zeroplusff.ru

Образовательные встречи со школьниками и их родителями в рамках программы международного кинофестиваля "Ноль плюс" в ближайшее время пройдут в поселениях Тюменской области.

В Казанском районе будет организована творческая встреча с жителем села Казанское Александром Вахриным, который исполнил главную роли в одном из фильмов киношколы. Также ребята посмотрят фильмы, созданные в рамках фестиваля "Ноль плюс".

В Тобольске встреча пройдет в традиционном формате: с рассказом об организации и показом фильмов. Подобное мероприятие стало возможным благодаря поддержке компании "Сибур".

Кинопедагогикой оргомитет фестиваля занимается несколько лет. Только в 2016 году было проведено 250 киноуроков для школьников, учителей и родителей в городах и селах России.

Директор по связям с общественностью и международным отношениям фестиваля "Ноль Плюс" Александр Школенко рассказал, что во время киноуроков ученики начальной школы проявляют большую активность: с интересом смотрят фильмы, задают много вопросов.

В этом году подобные встречи с родителями и школьниками уже прошли в селах Успенка и Омутинское. А, накануне,  кинофестиваль презентовал свою программу в информационно-выставочном центре Тюменской областной думы, пишет "Вслух.ру"

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