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Викуловские чиновники оказались самыми спортивными

16:57 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Юрия Зерняка

Команда администрации Викуловского района победила в VI спартакиаде сотрудников администраций муниципалитетов Ишимской зоны.

За главный кубок также боролись сборные Абатского, Казанского, Сладковского, Сорокинского и Ишимского районов. Каждый год соревнования проходят в разных районных центрах, хозяева стараются внести в программу все новые виды спорта. Викуловчане предложили сыграть в водное поло и эстафету на воде. Также чиновники померялись силами в мужском и женском волейболе, бильярде. А главы районов сыграли в настольный хоккей.

Почти во всех дисциплинах викуловчане показали лучший результат. Вторую строчку в общекомандном зачете заняли гости из Абатского района, третью – сорокинцы.

"Большую часть рабочего дня мы проводим в кабинетах, с бумагами, поэтому всегда рады возможности посоревноваться, пообщаться с коллегами. К спартакиаде специально готовились, тренировались и были настроены на победу. В целом мы всегда за здоровый образ жизни и готовы участвовать в подобных стартах", - поделилась управляющая делами администрации викуловского района Елена Горбунова.

Евгения Шевцова

Теги: Викуловский район , спартакиада

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