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Тюменские биатлонисты стали призерами международных соревнований

18:27 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

С успешным выступлением на Европейском юношеском Олимпийском фестивале по биатлону поздравила воспитанников центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону олимпийская чемпионка, директор центра Луиза Носкова.

На соревнованиях в турецком Эрзуруме российская сборная победила в медальном зачете, завоевав 19 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей. Центр представляли Денис Таштимиров, Дарья Сидорова, а также Андрей Вьюхин, завоевавший бронзовую медаль в гонке преследования и золото в смешанной эстафете.

Отличились воспитанники центра и на первенстве мира по биатлону в Словакии. На соревнованиях в Осрблье Екатерина Санникова взяла золото, а Илья Новопашин – серебро в эстафете. В составе команды выступили также Степан Парфенов и Вячеслав Шелепов.

"Соревнования в Турции были похожи на праздник, у всех участников был дружелюбный настрой и это помогало справиться с волнением", - рассказал Андрей Вьюхин.   

Российская команда обошла 17 национальных команд. По соображениям безопасности от участия отказались Германия и Норвегия, уточнил тренер по биатлону Евгений Панков.

"На соревнования мы всегда едем за медалями, и впервые российская команда показала такой высокий результат. После выступления ребята сказали, что получили значительный стимул для усердных тренировок и дальнейшего изучения иностранных языков, чтобы общаться со сверстниками", - рассказал Евгений Панков.

По словам Луизы Носковой, Тюменскую область на соревнованиях представило рекордное число спортсменов. Руководитель центра подготовки спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону рассказала, что в регионе подрастает немало способных биатлонистов и обозначила ключевые факторы для воспитания чемпионов.

"Хорошие спортсмены появляются там, где есть хорошие тренеры. Условия могут быть разные. По моему мнению, если условия "тепличные", то спортсменов это расхолаживает. Если же есть дисциплина, то будут и результаты", - сказала Луиза Носкова.

По словам олимпийской чемпионки, работу с молодежью проводят не только тренеры, но и психологи. Ежегодно ребята участвуют в семинарах, направленных на сплочение команды.

Тренер Евгений Панков отметил, что важнейшим качеством для спортсменов является острый ум. Биатлонист Денис Таштимеров, в свою очередь, рассказал о том, что одним из лучших стимулов для молодежи является равнение на титулованых земляков, которые своим примером показывают, что стать чемпионами - достижимая цель.  

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Татьяна Ковалева

Теги: Евгений Панков , Луиза Носкова , биатлон

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