В Тюмени обсудили эффективность принятых мер по профилактике подростковой преступности

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Ситуацию в сфере борьбы с преступностью в Тюменской области по итогам 2016 года обсудили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, которое провел губернатор Владимир Якушев.

В работе совещания приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский, прокурор Тюменской области Владимир Владимиров, руководители силовых и правоохранительных ведомств, представители территориальных управлений федеральных структур, региональных органов исполнительной власти. В режиме видеоконференцсвязи в нем участвовали главы муниципальных образований.

Участники совещания отметили, что скоординированная работа всех органов и уровней власти позволяет обеспечивать на территории региона стабильную обстановку.

Владимир Якушев напомнил, что при определении задач на 2016 год, отмечалась необходимость принятия дополнительных мер по улучшению ситуации с подростковой преступностью.

"Это требовало как от правоохранительной системы, так и от органов исполнительной власти особого внимания и ответственности, причем на всех уровнях. В этих целях еще в начале прошлого года совместно с прокуратурой мы утвердили двухлетний план мероприятий, направленных на снижение преступности несовершеннолетних. Документ предусматривает широкий спектр профилактических мер. Кроме того, была создана и функционирует областная служба инспекторов по охране детства. Как показывает статистика, предпринятые усилия привели к результату. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними по итогам 2016 года сократилось почти на 20%, в сравнении с итогами 2015-го",- сообщил губернатор и выразил уверенность, что проведенный анализ обстановки позволит закрепить положительную динамику по ряду направлений обеспечения общественной безопасности, а также принять дополнительные меры, там, где это требуется.

Анализируя положительные результаты и проблемные вопросы, участники совещания высказывали мнение о причинах совершения правонарушений несовершеннолетними. Среди них - проблемы воспитания в семье, недостаточное воспитание в школе, необходимость индивидуальной работы с подростками, усиление в этом вопросе деятельности школьных психологов. Прозвучало предложение о необходимости проведения психологического тестирования, что позволит вовремя определить склонность ребенка к противоправным действиям, выявить конфликтные ситуации в семье и школе.

Первый заместитель губернатора Наталья Шевчик подчеркнула, что реализация выработанного совместного плана действий принесла положительные результаты. К партнерству удалось привлечь ряд общественных организаций и волонтеров. Зарекомендовала свою необходимость и эффективность вновь созданная служба инспекторов по охране детства, действующая во всех муниципалитетах. С момента ее появления количество преступлений, совершенных учащимися общеобразовательных школ, снизилось на 18%. Благодаря принятому комплексу мер, в том числе по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в сети "Интернет", удалось переломить и ситуацию с "шоплифтингом". По итогам прошлого года зарегистрировано снижение таких преступлений на 40%.

Наталья Шевчик также отметила, что на протяжении 2016 года велась масштабная работа с родительской общественностью. 76 тысяч родителей прошли индивидуальные собеседования, выявлено 1697 подростков и семей нуждающихся в психологической поддержке и сопровождении.

По словам первого заместителя губернатора, большой эффект в снижении подростковой преступности дает работа по обеспечению их занятости в летние каникулы. "Прошлым летом 547 трудных подростков были вовлечены в трудовую деятельность и благодаря еженедельной оплате труда, они имели средства на карманные расходы. Эта практика будет продолжена",- пояснила она.

На совещании обсудили и противодействие новым угрозам, в том числе проблему суицидов и деятельность "групп смерти" в социальных сетях. Отдельно остановились на работе с неблагополучными семьями. К сожалению, не всегда профилактика и уговоры дают результат во взаимодействии с такими родителями. Губернатор поручил разработать алгоритм по более жесткому реагированию, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью детей.