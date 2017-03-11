Тюменская Ассоциация гостеприимства за семь лет объединила сто предприятий

Сто предприятий, компаний и учебных заведений, работающих в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания и бытового обслуживания, объединила за семь лет Ассоциация гостеприимства Тюменской области. Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" исполнительный директор Ассоциации Ольга Михайлова.

"В разные периоды работы нашей Ассоциации мы решали различные задачи. Начинали с организации мастер-классов - учились друг у друга маркетингу, секретам гостиничного и ресторанного бизнеса, искусству высокой кухни. Затем наладили взаимодействие с учебными заведениями, стали проводить для ребят экскурсии и обучающие мероприятия. А два года назад мы организовали и провели в Тюмени первый гастрономический фестиваль, который был посвящен 70-летию Тюменской области. Это было очень хорошее начало", - рассказала Ольга Михайлова.

Затем в Тюмени прошли фестивали "Кофе улиц" и "Барбекю-фест". Проведение в регионе гастрономических фестивалей - одно из основных направлений развития областной Ассоциации гостеприимства, подчеркнула исполнительный директор.

"Мы будем уделять этой работе большое внимание. В Тюменской области активно развивается туризм, и мы хотим привлечь гостей не только историческими достопримечательностями, но и хорошей кухней", - сказала Ольга Михайлова. Еще одно направление развития Ассоциации - развитие сотрудничества с предприятиями, которые работают в муниципалитетах региона.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина, именно областная Ассоциация гостеприимства вместе с региональным правительством впервые громко заявила о том, что ресторанный, гостиничный и туристический бизнес, а также сфера бытового сервиса - это полноценная отрасль региональной экономики, развитием которой необходимо серьезно заниматься.

"В рамках Ассоциации объединились предприниматели, которые хотят постоянно повышать уровень компетенции и качества своей работы. В результате удалось значительно поднять в глазах тюменцев престиж профессий, входящих в сферу гостеприимства. Молодежь охотно идет учиться таким специальностям, потому что понимает - это доходная работа, на которой можно сделать карьеру", - отметил Эдуард Абдуллин в интервью обозревателю "Тюменской линии".

За семь лет областная Ассоциация гостеприимства провела 67 семинаров и тренингов, в которых приняли участие более 3 тыс. человек, а также 52 мастер-класса для студентов, в том числе - иностранных. В организованный Ассоциацией проект "Здоровая школа", начиная с 2013-2014 учебного года, ежегодно вовлечены 84 учебных заведения и 25,4 тыс. школьников.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев считает, что областная Ассоциация гостеприимства принадлежит к числу наиболее успешных некоммерческих партнерств предпринимателей, действующих в регионе.

"Большое количество активных участников Ассоциации свидетельствует об эффективной работе этой структуры. Она стала источником новых идей и практик, инструментом эффективного развития отрасли", - подчеркнул директор департамента в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

Отметим, что свидетельства о вступлении в Ассоциацию гостеприимства Тюменской области под номерами 98, 99 и 100 были вручены новым членам на торжественном собрании, посвященном семилетию этой организации. Мероприятие прошло в Межрегиональном центре компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг, который действует на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

Евгений Бабенко