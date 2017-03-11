up

11.03.2017 суббота

EUR 62.7408

USD 59.2174

В Тюмени -4..-6 С 4 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменская Ассоциация гостеприимства за семь лет объединила сто предприятий

19:48 10 марта 2017 | mobile | | print версия для печати

Сто предприятий, компаний и учебных заведений, работающих в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания и бытового обслуживания, объединила за семь лет Ассоциация гостеприимства Тюменской области. Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" исполнительный директор Ассоциации Ольга Михайлова.

"В разные периоды работы нашей Ассоциации мы решали различные задачи. Начинали с организации мастер-классов - учились друг у друга маркетингу, секретам гостиничного и ресторанного бизнеса, искусству высокой кухни. Затем наладили взаимодействие с учебными заведениями, стали проводить для ребят экскурсии и обучающие мероприятия. А два года назад мы организовали и провели в Тюмени первый гастрономический фестиваль, который был посвящен 70-летию Тюменской области. Это было очень хорошее начало", - рассказала Ольга Михайлова.

Затем в Тюмени прошли фестивали "Кофе улиц" и "Барбекю-фест". Проведение в регионе гастрономических фестивалей - одно из основных направлений развития областной Ассоциации гостеприимства, подчеркнула исполнительный директор.

"Мы будем уделять этой работе большое внимание. В Тюменской области активно развивается туризм, и мы хотим привлечь гостей не только историческими достопримечательностями, но и хорошей кухней", - сказала Ольга Михайлова. Еще одно направление развития Ассоциации - развитие сотрудничества с предприятиями, которые работают в муниципалитетах региона.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина, именно областная Ассоциация гостеприимства вместе с региональным правительством впервые громко заявила о том, что ресторанный, гостиничный и туристический бизнес, а также сфера бытового сервиса - это полноценная отрасль региональной экономики, развитием которой необходимо серьезно заниматься.

"В рамках Ассоциации объединились предприниматели, которые хотят постоянно повышать уровень компетенции и качества своей работы. В результате удалось значительно поднять в глазах тюменцев престиж профессий, входящих в сферу гостеприимства. Молодежь охотно идет учиться таким специальностям, потому что понимает - это доходная работа, на которой можно сделать карьеру", - отметил Эдуард Абдуллин в интервью обозревателю "Тюменской линии".

За семь лет областная Ассоциация гостеприимства провела 67 семинаров и тренингов, в которых приняли участие более 3 тыс. человек, а также 52 мастер-класса для студентов, в том числе - иностранных. В организованный Ассоциацией проект "Здоровая школа", начиная с 2013-2014 учебного года, ежегодно вовлечены 84 учебных заведения и 25,4 тыс. школьников.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев считает, что областная Ассоциация гостеприимства принадлежит к числу наиболее успешных некоммерческих партнерств предпринимателей, действующих в регионе.

"Большое количество активных участников Ассоциации свидетельствует об эффективной работе этой структуры. Она стала источником новых идей и практик, инструментом эффективного развития отрасли", - подчеркнул директор департамента в беседе с обозревателем "Тюменской линии".

Отметим, что свидетельства о вступлении в Ассоциацию гостеприимства Тюменской области под номерами 98, 99 и 100 были вручены новым членам на торжественном собрании, посвященном семилетию этой организации. Мероприятие прошло в Межрегиональном центре компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг, который действует на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

Евгений Бабенко

Теги: инвестиционный климат , Андрей Пантелеев , туризм , рестораны , гостиничный бизнес , предпринимательство

Последние новости

19:48 Тюменская Ассоциация гостеприимства за семь лет объединила сто предприятий
19:24 Тюменским студентам расскажут, как недорого путешествовать по Европе
18:27 Тюменские биатлонисты стали призерами международных соревнований Фото
18:16 Тюменская кафедра анестезиологии отмечает десятилетний юбилей
17:57 11 марта - события дня
17:46 Исполняющий обязанности руководителя следственного управления примет тюменцев
17:35 Новая волна хип-хопа в тюменском "Кристалле" по воскресеньям
17:33 В Тюмени обсудили эффективность принятых мер по профилактике подростковой преступности
17:24 Генконсул Великобритании в Екатеринбурге посетит Тюменскую область
17:08 РН-Уватнефтегаз увеличил запасы нефти
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

В Тюмени обсудили эффективность принятых мер по профилактике подростковой преступности

Глава региона проведет совещание по обеспечению правопорядка в Тюменской области

Губернатор провел встречу с начальником регионального управления Росгвардии

Политика

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге посетит Тюменскую область

Иван Квитка: АПК необходимы господдержка и четкие ориентиры для развития

Единороссы провели собеседование с кандидатурами председателей координационных советов

Экономика

РН-Уватнефтегаз увеличил запасы нефти

Тюменские производители привезли продукцию в Когалым и Новый Уренгой

Рыбоводные площади региона используются неэффективно, считает эксперт

Общество

Тюменская Ассоциация гостеприимства за семь лет объединила сто предприятий

Тюменским студентам расскажут, как недорого путешествовать по Европе

Тюменские биатлонисты стали призерами международных соревнований

Спорт

Викуловские чиновники оказались самыми спортивными

Спартакиада трудовых коллективов начнется с лыжных гонок

На озере Янтыково устроят соревнования по ловле на мормышку

Происшествия

Участкового из Тюменского района привлекут к ответу за взятку

В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту

В Медгороде у водителя "Форда" случился инсульт
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+