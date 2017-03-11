Тренировочный полигон World Skills презентовали в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Тренировочный полигон Межрегионального центра компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг, созданный на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса по стандартам World Skills, начнет полноценную работу в сентябре 2017 года. Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель центра, директор техникума Марина Галанина.

"В нашем центре учащиеся смогут получить 5 профессий, входящих в топ-50 World Skills - косметолог, парикмахер, повар-кондитер, специалист по гостеприимству и графический дизайнер. Кроме того, мы обучаем 16 специальностям, востребованным в сфере услуг и общепите. К сентябрю 2017 года нам предстоит завершить оборудование учебных классов по ювелирному делу, медицинской оптике, медицинскому и социальному уходу, флористике, графическому дизайну и некоторым другим специальностям", - рассказала Марина Галанина.

Руководитель Межрегионального центра компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг подчеркнула, что, благодаря сотрудничеству с Ассоциацией гостеприимства Тюменской области, учащиеся проходят производственную практику в лучших тюменских отелях, ресторанах и предприятиях бытового обслуживания.

Гости презентации осмотрели учебные классы прикладной эстетики, технологии моды, ресторанного сервиса, а также кулинарный и кондитерский цеха. По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева, Межрегиональный центр компетенций и тренировочный полигон создавались при активном участии предпринимательского сообщества.

"Тюменские компании, входящие в региональную Ассоциацию гостеприимства, в соответствии с договоренностью, должны были обеспечить около 10 процентов финансирования. В итоги инвестиции бизнеса в создание центра составили около 15 миллионов рублей. Кроме того, предприятия участвуют в совершенствовании программ обучения специалистов. Учащиеся получают именно те знания и навыки, которые необходимы в реальной работе, а после завершения образования большинство из них уже ждут рабочие места", - рассказал Андрей Пантелеев.

Создание в Тюмени единственного в стране Межрегионального центра компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг - большая честь для региона, подчеркнул директор областного департамента потребительского рынка и туризма.

"Мы тщательно изучили опыт других стран, участвующих в движении World Skills, выиграли конкурс и успешно реализовали этот масштабный проект. Тренировочный полигон оснащен самым современным оборудованием. Теперь наша цель - стать лучшими не только в России, но на мировом уровне. Такую задачу ставит перед нами губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Иначе Россия не сможет побеждать на международных соревнованиях World Skills", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

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Евгений Бабенко