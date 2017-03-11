up

11.03.2017 суббота

EUR 62.7408

USD 59.2174

В Тюмени 0..-2 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тренировочный полигон World Skills презентовали в Тюмени

09:28 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тренировочный полигон Межрегионального центра компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг, созданный на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса по стандартам World Skills, начнет полноценную работу в сентябре 2017 года. Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" руководитель центра, директор техникума Марина Галанина.

"В нашем центре учащиеся смогут получить 5 профессий, входящих в топ-50 World Skills - косметолог, парикмахер, повар-кондитер, специалист по гостеприимству и графический дизайнер. Кроме того, мы обучаем 16 специальностям, востребованным в сфере услуг и общепите. К сентябрю 2017 года нам предстоит завершить оборудование учебных классов по ювелирному делу, медицинской оптике, медицинскому и социальному уходу, флористике, графическому дизайну и некоторым другим специальностям", - рассказала Марина Галанина.

Руководитель Межрегионального центра компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг подчеркнула, что, благодаря сотрудничеству с Ассоциацией гостеприимства Тюменской области, учащиеся проходят производственную практику в лучших тюменских отелях, ресторанах и предприятиях бытового обслуживания.

Гости презентации осмотрели учебные классы прикладной эстетики, технологии моды, ресторанного сервиса, а также кулинарный и кондитерский цеха. По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева, Межрегиональный центр компетенций и тренировочный полигон создавались при активном участии предпринимательского сообщества.

"Тюменские компании, входящие в региональную Ассоциацию гостеприимства, в соответствии с договоренностью, должны были обеспечить около 10 процентов финансирования. В итоги инвестиции бизнеса в создание центра составили около 15 миллионов рублей. Кроме того, предприятия участвуют в совершенствовании программ обучения специалистов. Учащиеся получают именно те знания и навыки, которые необходимы в реальной работе, а после завершения образования большинство из них уже ждут рабочие места", - рассказал Андрей Пантелеев.

Создание в Тюмени единственного в стране Межрегионального центра компетенций в области искусств, дизайна и сферы услуг - большая честь для региона, подчеркнул директор областного департамента потребительского рынка и туризма.

"Мы тщательно изучили опыт других стран, участвующих в движении World Skills, выиграли конкурс и успешно реализовали этот масштабный проект. Тренировочный полигон оснащен самым современным оборудованием. Теперь наша цель - стать лучшими не только в России, но на мировом уровне. Такую задачу ставит перед нами губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Иначе Россия не сможет побеждать на международных соревнованиях World Skills", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

﻿
1 /

Евгений Бабенко

Теги: подготовка кадров , WorldSkills , образование

Последние новости

12:24 Успешные предприниматели встретятся в Сочи
12:12 Рыжий кот ищет дом
11:44 Четверо мужчин погибли в ДТП в Челябинской области
11:02 В ТюмГМУ поддержат талантливых студентов
10:14 Тюменские логопеды используют новейшие методы для помощи детям
09:28 Тренировочный полигон World Skills презентовали в Тюмени Фото
09:12 Тюменские детсадовцы соревнуются в ЗОЖ
08:01 Викуловская школьница выступит с работой о лесовосстановлении на всероссийском конкурсе
19:48 Тюменская Ассоциация гостеприимства за семь лет объединила сто предприятий
19:24 Тюменским студентам расскажут, как недорого путешествовать по Европе
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

В Тюмени обсудили эффективность принятых мер по профилактике подростковой преступности

Глава региона проведет совещание по обеспечению правопорядка в Тюменской области

Губернатор провел встречу с начальником регионального управления Росгвардии

Политика

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге посетит Тюменскую область

Иван Квитка: АПК необходимы господдержка и четкие ориентиры для развития

Единороссы провели собеседование с кандидатурами председателей координационных советов

Экономика

Успешные предприниматели встретятся в Сочи

РН-Уватнефтегаз увеличил запасы нефти

Тюменские производители привезли продукцию в Когалым и Новый Уренгой

Общество

Рыжий кот ищет дом

В ТюмГМУ поддержат талантливых студентов

Тюменские логопеды используют новейшие методы для помощи детям

Спорт

Викуловские чиновники оказались самыми спортивными

Спартакиада трудовых коллективов начнется с лыжных гонок

На озере Янтыково устроят соревнования по ловле на мормышку

Происшествия

Четверо мужчин погибли в ДТП в Челябинской области

Участкового из Тюменского района привлекут к ответу за взятку

В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+