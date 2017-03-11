Ялуторовские автоинспекторы рассказали родителям о пользе автокресел

babyzzz.ru

Обучающие занятия с родителями по использованию детских автокресел провели сотрудники ГИБДД Ялуторовска вместе с детскими психологами в дошкольных учреждениях.

Автоинспекторы продемонстрировали, как быстро и правильно пристегнуть ребенка в автокресле, объяснили, как отвлечь внимание малыша, если тот капризничает.

Психологи дали родителям несколько рекомендаций о том, как приучить малыша сидеть в автокресле в пути: игрушка, постоянно "живущая" в салоне автомобиля, или детский гаджет, мигающий, если ребенок правильно зафиксирован – эти нехитрые приемы помогут найти взаимопонимание между водителем и его юным пассажиром.

Скептиков, сомневающихся в пользе автокресел, инспекторы дорожно-патрульной службы убедили показом фотографий с мест дорожно-транспортных происшествий. Автоинспекторы рассказали, какие травмы в случае ДТП получают дети, которые перевозились в салоне без удерживающих устройств.

Родители активно интересовались требованиями законодательства к безопасности перевозок детей в автомобилях. Задавали вопросы об особенностях установки различных типов автокресел. Подобными тренингами сотрудники Госавтоинспекции надеются ликвидировать пробелы в знаниях правил использования детских удерживающих устройств у тюменских водителей, сообщают в пресс-службе ведомства.