Более тысячи сайтов о наркотиках заблокировали в России за два месяца

Фото следственного комитета РФ

Более одной тысячи сайтов с запрещенной информацией об изготовлении и использовании наркотиков заблокированы за два месяца после рассмотрения электронных обращений граждан, сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

За этот срок было рассмотрено около 4 тыс. электронных обращений граждан, поступивших из Роскомнадзора, по которым принято свыше 1,2 тыс. решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, содержащим запрещенную информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, а также местах их приобретения.

Как пояснила представитель МВД, источниками информации в 70% случаях являются различные ресурсы с частными объявлениями граждан. Остальные 30% в равной степени приходятся на интернет-магазины и социальные сети.