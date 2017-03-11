В Тюмень на презентацию патриотического комикса приедет самый сильный человек России

Фото из группы проекта в социальной сети

Презентация военно-патриотического комикса "Время Героев" состоится в Тюмени 12 марта.

Как рассказали авторы идеи, команда проекта "Достойный выбор" под предводительством Максима Шереметьева, комикс "Время героев" расскажет о секретном подразделении "ДВ", которое нацелено на защиту страны от внутренних и внешних врагов.

На мероприятие приглашен специальный гость - участник турнира "Арнольд Классик", обладатель Кубка мира по силовому экстриму Михаил Шивляков. Отметим, что самый сильный человек России также выступил прототипом одного из героев комикса.

Прообразами всех персонажей комикса послужили реальные люди. Среди желающих были не только жители Тюменской области, но и представители других областей России.

В презентации, помимо Михаила Шивлякова, примут участие руководитель программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев, президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин, лидер движения Street WORKOUT Тюменской области Сергей Мехнин.

Мероприятие состоится 12 марта в 12 часов в конференц-зале коворкинга "Моя территория" (г.Тюмень, ул.Ванцетти, 1). Мероприятие бесплатное, необходима регистрация в сети или по телефону: 8 (922) 479-82-47.

Дарья Казакова