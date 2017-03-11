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Туристы из Ирана, Китая, Кореи и Индии стали чаще ездить в Россию

17:02 11 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
visit-petersburg.ru

Число иностранных туристов в России выросло в 2016 году на 7%, при этом самый большой рост турпотока показал Иран — 72%. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский в Москве на открытии международной туристской ярмарки "Интурмаркет-2017".

Он отметил, что среди стран-лидеров по количеству туристов также Китай, Корея и Индия, где рост около 20% по отношению к 2015 году. 

По словам Владимира Мединского, выросло число туристов из традиционных "туристических" стран: испанских туристов прибыло на 12% больше, чем в 2015 году, рост на 5% дали Италия и Франция.

Министр уточнил, что поток российских туристов в зарубежные страны также увеличился: на Кипр — на 40%, в Китай — 20%, в Грецию и Испанию — на 15%. 

Уровень внутреннего туризма в 2016 году вырос на 10%. "Помимо Санкт-Петербурга и Москвы к регионам-лидерам в части прироста туристического потока относятся Татарстан, Алтайский край, Краснодарский Край", — цитируют Владимира Мединского РИА Новости.

Теги: Владимир Мединский , туризм

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