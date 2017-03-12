Четырехлетняя тувинка прошла восемь километров по тайге ради помощи умирающей бабушке

flashsiberia.com

В Туве четырехлетняя Саглана Салчак прошла восемь километров по тайге, чтобы позвать помощь своей умирающей бабушке, cообщает ИА FlashSiberia со ссылкой на сотрудника регионального управления МЧС.

В конце февраля Саглана, жившая с бабушкой и слепым дедушкой в тайге, ранним утром обнаружила, что бабушка не двигается.

"Девочка сообщила дедушке, что бабушке плохо. Учитывая, что сам пенсионер слеп, он принял решение отправить внучку к соседям за помощью", — сказал собеседник агентства.

По заснеженной тайге в сильный мороз Саглана дошла до ближайшей чабанской стоянки. Спустя несколько часов соседи и врачи прибыли к пожилой семье. К тому времени бабушка умерла, по предварительным данным, от инфаркта.

"Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы представить отважную Саглану к награде", — добавил сотрудник МЧС.

Девочка находится в больнице.