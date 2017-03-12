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Число заключенных в России к началу 2017 года достигло исторического минимума

12:37 12 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тюремное население России за счет гуманизации наказаний сократилось в XXI веке почти в два раза, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы (УИС) - ведомству исполнилось 138 лет. В 1879 году в этот день император Александр II издал указ о создании тюремного департамента.

По состоянию на 1 января 2017 года в тюрьмах, исправительных колониях и следственных изоляторах содержалось порядка 630 тыс. человек (из них около 523 тыс. человек- в местах лишения свободы и свыше 107 тыс. - в СИЗО) - это наименьшее число узников в нынешнем веке.

Согласно статистике, за последние 20 лет наибольшее количество заключенных - свыше 1 млн. человек - было зафиксировано в 1997-2000 годах, а пик - 1,92 млн. человек - приходится на 2000 год. Затем с каждым годом эта цифра снижалась.

Вместе с тем, с учетом числа лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, общая численность осужденных за этот период кардинально не изменилась и продолжает составлять порядка 1 млн. граждан (в настоящее время на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоит более 417 тыс. человек, приговоренных к такому виду наказания).

Как подчеркивают в пресс-бюро, в настоящее время особым направлением работы ФСИН является обеспечение стандартов обращения с заключенными и осужденными.

"В этих целях федеральной службой сформирован комплекс мер по их социальной реабилитации и постпенитенциарной адаптации. Сделаны важные шаги по решению социальных проблем, восстановлению социально полезных связей, содействию в оформлении паспортов и документов, необходимых для получения пенсий, социальных пособий и ежемесячных денежных выплат", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в 106 исправительных учреждениях "реализуется эксперимент по апробации модели центра исправления осужденных, совершенствуются методы воспитательной, социальной и психологической работы с осужденными".

"Активизирована работа по медико-санитарному обеспечению прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Отмечается снижение показателя смертности от заболеваний на 12%, в том числе: от туберкулеза - на 54%, от ВИЧ-инфекции - на 7%, от сердечно-сосудистых заболеваний - на 2,3%, от онкологических заболеваний - на 13,4%", - утверждают в пресс-бюро.

В тюремное ведомство сегодня входит 716 исправительных колоний, 24 воспитательных колонии для несовершеннолетних, 8 тюрем, 126 колоний-поселений, 6 исправительных колоний для осужденных к пожизненному лишению свободы, 217 следственных изоляторов и 98 помещений, функционирующих в режиме СИЗО, 81 уголовно-исполнительная инспекция и 2 тыс. 399 их филиалов.

Штатная численность персонала ФСИН составляет 300 тыс. человек.

Теги: УФСИН

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