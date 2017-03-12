Экспедиция Минобороны впервые в истории дошла по льду до острова Котельный в море Лаптевых

mil.ru

Более 1 тыс. 100 километров прошли участники арктической экспедиции, испытывающие перспективные образцы вооружения и военной техники. Они провели около ста исследований, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова.

"Представители Минобороны России и предприятий промышленности на современных образцах снегоболотоходной техники преодолели 1140 километров по ледовому покрытию моря Лаптевых и прибрежной зоне, достигли цели. Члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось дойти на технике от материковой части до острова Котельный", - заявил Булгаков.

По его словам, через несколько дней, после пополнения запасов и отдыха, экспедиция отправится по ледовому покрытию обратно в Тикси (Якутия). За несколько недель им предстоит преодолеть около 1 тыс. 200 километров.

"В ходе экспедиции уже проведено около 100 различных исследований и лабораторных работ по возможностям техники ее эргономическим возможностям, в том числе по проведению технического обслуживания и ремонта техники", - сказал Булгаков.

Он отметил, что испытаниям также подвергаются перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстровозводимые палатки, средства определения толщины льда в стационарном и переносном исполнениях, новые водоочистительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения в арктическом исполнении.

"Испытаниям подвергнуты армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ", - добавил замминистра.