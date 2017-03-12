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В Подмосковье задержана убившая полтора года назад сына женщина

17:29 12 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

В Дмитровском районе Подмосковья задержана 31-летняя местная жительница, в 2015 году забившая до смерти своего пятилетнего сына, сообщает Лента.ру со ссылкой на официального представителя регионального управления СКР.

Родственники ребенка, обеспокоенные его долгим отсутствием, обратились в правоохранительные органы только 12 марта.

"Следователи выехали к родной матери пропавшего, но первоначальные ее объяснения вызвали сомнения в достоверности, и было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии". На первом же допросе подозреваемая призналась в совершенном в сентябре 2015 года преступлении", — рассказала Фокина.

Тело мальчика было обнаружено закопанным на территории садового товарищества "Агат" в Дмитровском районе Подмосковья. По версии следствия, женщина нанесла ребенку множественные удары руками и ногами по голове и телу, а затем завернула труп в простыню и закопала на садовом участке.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, женщина никогда не была замужем. Тем не менее в 2010 году она родила мальчика, а в 2014-м — девочку и воспитывала детей одна. Родным она полтора года говорила, что сын то ушел в гости, то гуляет, то уехал отдыхать. Тем самым ей удавалось длительное время успокаивать их.

Теги: убийство , происшествие

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