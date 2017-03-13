Тюменцы отпразднуют третью годовщину воссоединения Крыма с Россией

фото ИА "Тюменская линия"

Третью годовщину воссоединения России и Крыма тюменцы отпразднуют на Цветном бульваре в Тюмени 18 марта. Начало в 11 часов.

Здесь соберутся представители общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, студенты и просто неравнодушные граждане. В марте 2016 года в митинге-концерте "Крымская весна! Мы вместе!" поучаствовали более 7,5 тыс. тюменцев. "Новейшая история страны творится на наших глазах, и то, что мы можем сказать: "Тюмень, Крым, Россия - мы вместе!" - это, конечно, здорово!", - отмечали тогда участники митинга.

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В этот день в 2014 году президент РФ Владимир Путин, глава правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России в качестве новых субъектов. Подписание произошло сразу по завершении выступления Путина со специальным посланием Федеральному Собранию по поводу референдума в Крыму. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России.

Тюменской области удалось наладить не только культурное, но и социальное сотрудничество. Регион взял шефство над Черноморским районом. За три года тюменцы помогли отремонтировать несколько школ, больниц и детских садов. Качество работ и быстрые сроки исполнения высоко оценили власти Черноморского района. Сотрудничество продолжается, представители промышленных предприятий и туристического бизнеса Тюменской области и Крыма проводят встречи и реализуют совместные проекты. С 2011 года установлено шефство над сторожевым кораблем "Ладный", проходят совместные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи и отбор призывников и контрактников из региона для прохождения военной службы на борту корабля.

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