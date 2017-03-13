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Тоболяки поздравят город добрыми делами

13:32 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
www.kulturatob.ru

Акция "430 добрых дел", посвященная юбилею духовной столицы Сибири, готовится в Тобольске. Набор участников продлен до 17 марта. 

Комитет культуры и туризма Тобольска запланировал собрать заявки на 430 добрых дел. Благотворителем может стать любой желающий, достаточно заполнить бланк ответов с пояснениями и описанием, который размещен на сайте ведомства. В добрых начинаниях волонтеров не ограничивают – можно предложить благодеяния от посадки деревьев до помощи нуждающимся. Заявки принимаются на электронную почту kyltyratob@mail.ru с пометкой "430 добрых дел". Фотоотчеты благотворителей разместят на сайте ЯлюблюТобольск.РФ, который пока находится в разработке. 

Первыми активистами стали все школы города, дом детского творчества, партия ЛДПР, общественная организация "Опора России", Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеев, Тобольский колледж искусств и культуры им. А.А. Алябьева, Тобольская епархия русской православной церкви, общественная организация Центр немецкой культуры, Тобольское отделение "Всероссийского общества инвалидов", медицинский колледж им. Володи Солдатова, рыбопромышленный техникум, Центр реализации молодежных и профилактических программ, детский сад №40, учреждения культуры города-юбиляра и ОАО "СИБУР Холдинг". 

Комитет культуры и туризма Тобольска планирует набрать участников акции к 3 марта, однако к этой поре присоединилось около 150 волонтеров. Как сообщила ведущий специалист комитета культуры и туризма Тобольска Анна Балдина, на данный момент собрали около 150 заявок, но организаторы надеются, что желаемое количество в 430 добрых дел будет достигнуто. 

К участию в акции приглашаются благотворители и волонтеры: представители органов власти, средства массовой информации, предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Тобольска, добровольцы, добровольческие объединения, общественные организации, учреждения, коммерческие и некоммерческие организации всех форм собственности, социально-активные жители города. 

Ирина Ромашкина

Теги: День города , Тобольск , волонтеры , акция

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