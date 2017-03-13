Тридцать пять делегатов представят Ямал на Арктическом форуме

Фото ИА "Север-Пресс"

На Ямале идет подготовка ко Всероссийскому Арктическому форуму, который пройдет в Салехарде с 23 по 25 марта.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", сформирована программа форума, предусматривающая обсуждение участниками актуальных тем жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

Идет обсуждают кандидатуры модераторов и экспертов дискуссионных площадок, формулируются основные предложения в проект резолюции форума, отметила директор департамента по делам КМНС ЯНАО Инна Сотруева.

Она рассказала, что департамент ведет работу с делегатами автономного округа, в частности, для возмещения им затрат на проезд, готовит призы и подарки. Всего ожидают около 500 участников, со стороны Ямала - 35 делегатов от общественных организаций КМНС.

Итогом форума, по мнению Инны Сотруевой, должны стать мероприятия, которые станут основой законодательных инициатив, нормативно-правовых актов, призванных решить проблемы, обозначенные в итоговой резолюции.



