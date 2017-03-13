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Этнофестиваль "Небо и Земля" объявил о наборе волонтеров

16:38 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы этнофестиваля "Небо и Земля-2016"

Более 200 добровольцев будут помогать в проведении одного из крупных фестивалей этнических культур и искусства в России с 8 по 12 июня. Набор волонтеров открыт.

В 2017 году организаторы снова предлагают будущим помощникам заранее определиться с направлением работы на этнофестивале "Небо и Земля". Добровольцы нужны для продвижения события, организации концертов и работы с артистами, в решении вопросов, связанных с территорией мероприятия. Волонтеры потребуются и в работе детских площадок, тематических городков и проведении мастер-классов. Также актуальна тема логистики и транспорта.

Фото пресс-службы этнофестиваля "Небо и Земля-2016"

Первая встреча организаторов с будущими волонтерами состоялась в школе йоги "Мудра" в начале марта. Ее провел организатор концертной программы этнофестиваля "Небо и Земля" Михаил Чащин.

"За каждое направление отвечает один организатор, в подчинении у которого находятся кураторы, капитаны и волонтеры. Поэтому каждый желающий помочь найдет себе занятие по душе. Мы ищем ответственных, активных и общительных людей старше 18 лет. Это очень важно, так как, например, к задачам волонтеров, занимающихся артистами, относится налаживание контактов с курируемой группой и ее сопровождение на фестивале. Мы должны быть уверены, что вы точно знаете о своем коллективе все от начала до конца: где они будут жить, чем хотят питаться, и что им необходимо, чтобы чувствовать себя комфортно на сцене. Как будто вы встречаете свою бабушку из другого города, и вам нужно позаботиться о ней", - рассказал он.

Фото пресс-службы этнофестиваля "Небо и Земля-2016"

Этнофестиваль "Небо и Земля" в 2017 году пройдет с 8 по 12 июня в экополисе "Фестивальный" (42 км от Тюмени по Ялуторовскому тракту). Набор волонтеров продлится до 30 апреля.

Кандидаты могут заполнить анкету и следить за новостями в группе мероприятия.

Владислав Соколов

Теги: музыка , волонтеры , этнофестиваль , культура , добровольцы

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