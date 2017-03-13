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Содержателю наркопритона в Тюмени вынесли приговор

14:05 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

К двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима приговорен содержатель наркопритона в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 26 ноября по 2 декабря 2016 года 29-летний Михаил Нестеров, чтобы обеспечить себя бесплатной дозой наркотика, стал пускать знакомых наркоманов в свою квартиру. Они приносили с собой синтетический наркотик и делились с ним. О злачном месте стало известно сотрудникам полиции, которые в ночь на 2 декабря 2016 года пресекли противоправную деятельность. На момент задержания в квартире были Нестеров и трое его гостей, среди них одна женщина. Гости находились в состоянии наркотического опьянения. Нестеров же наркотик употребить не успел.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

 

Теги: наркотики , наркопритон , уголовное дело

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