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Тоболяки могут мониторить состояние атмосферного воздуха онлайн

14:16 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
sibur-tobolsk.ru

Данные экомониторинга атмосферного воздуха в Тобольске и на промышленной зоне размещены на сайте Тобольской промышленной площадки. Здесь представлена диаграмма в разделе "Индекс чистоты воздуха".

Проект экомониторинга реализуется уже три года и получит продолжение в 2017 году. Кураторами инициативы выступает Центральная заводская лаборатория "СИБУР Тобольска" и специалисты Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук (ТКНС УрО РАН).

На территории Тобольска размещены два стационарных поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, третий пост установлен в санитарной зоне промышленной площадки.  Пункты оборудованы газоанализаторами, которые проводят ежедневный забор воздуха уже в течение 30 лет. Собранные данные анализируют специалисты центральной заводской лаборатории Тобольской промышленной площадки СИБУРа, которая имеет необходимые уровни аккредитации.

Кроме этого, результаты анализа состояния атмосферного воздуха передаются в виде отчетов в Омский Центр по мониторингу загрязнения атмосферы "РОСГИДРОМЕТа", откуда они уходят в обсерваторию НИИ "Атмосфера" Санкт-Петербурга, где специалисты составляют экологическую карту России, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Тоболяки и жители города также могут провести экспресс-анализ воздуха и воды лично. Для этого необходимо посетить мониторинговую площадку экологической тропы СИБУРа. Кураторами уникального для города и региона объекта выступают сотрудники ТКНС УрО РАН. Записаться на экскурсию по экомаршруту можно по телефону горячей линии Тобольской промышленной площадки 277 717.

Теги: мониторинг , СИБУР , экология , Тобольская промышленная площадка , экскурсия

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