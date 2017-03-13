Тоболяки могут мониторить состояние атмосферного воздуха онлайн

sibur-tobolsk.ru

Данные экомониторинга атмосферного воздуха в Тобольске и на промышленной зоне размещены на сайте Тобольской промышленной площадки. Здесь представлена диаграмма в разделе "Индекс чистоты воздуха".

Проект экомониторинга реализуется уже три года и получит продолжение в 2017 году. Кураторами инициативы выступает Центральная заводская лаборатория "СИБУР Тобольска" и специалисты Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук (ТКНС УрО РАН).

На территории Тобольска размещены два стационарных поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, третий пост установлен в санитарной зоне промышленной площадки. Пункты оборудованы газоанализаторами, которые проводят ежедневный забор воздуха уже в течение 30 лет. Собранные данные анализируют специалисты центральной заводской лаборатории Тобольской промышленной площадки СИБУРа, которая имеет необходимые уровни аккредитации.

Кроме этого, результаты анализа состояния атмосферного воздуха передаются в виде отчетов в Омский Центр по мониторингу загрязнения атмосферы "РОСГИДРОМЕТа", откуда они уходят в обсерваторию НИИ "Атмосфера" Санкт-Петербурга, где специалисты составляют экологическую карту России, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Тоболяки и жители города также могут провести экспресс-анализ воздуха и воды лично. Для этого необходимо посетить мониторинговую площадку экологической тропы СИБУРа. Кураторами уникального для города и региона объекта выступают сотрудники ТКНС УрО РАН. Записаться на экскурсию по экомаршруту можно по телефону горячей линии Тобольской промышленной площадки 277 717.