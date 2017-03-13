О правилах дорожного движения викуловчанам будут напоминать пирожные

Фото из архива

Пирожные и торты в виде дорожных знаков появились на прилавках викуловских магазинов.

Производитель – пекарня Викуловского районного потребительского общества. Пекари считают, что сладости такой тематики привлекут внимание к проблемам на дорогах и напомнят о необходимости соблюдать правила. Среди сладких указателей знаки "Въезд запрещен", "Неровная дорога", "Опасный поворот" и светофоры.

Первые партии тортов и пирожных с необычным дизайном пришлись викуловчанам по вкусу. Как обещает производитель, скоро их можно будет купить во всех магазинах сети райпо.

Напомним, Викуловское районное потребительское общество - одно из самых крупных в Тюменской области. Предприятие занимается розничной торговлей, производством хлеба, хлебобулочных изделий, сладостей, колбас и мясных деликатесов.

Евгения Шевцова