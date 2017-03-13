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На выставке в Тюмени можно выиграть недельный запас продукции компании "Золотые луга"

14:38 13 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" примет участие в выставке "ПРОДЭКСПО-2017. Продукты питания. Ярмарка сельхозпродукции", которая пройдет в Выставочном зале с 15 по 19 марта.

Посетители смогут стать участниками розыгрыша недельного запаса вкусной и полезной молочной продукции.

Чтобы принять участие в акции, нужно на выставке сфотографироваться с ростовой куклой "Ацидофилин", выставить фото в "Инстаграм" с хештегами #золотыелуга #ацидофилин72. Профиль на момент розыгрыша должен быть открыт. Итоги конкурса подведут 22 марта.

Кроме того, на выставке, "Золотые луга" проведут дегустацию натуральной молочной продукции. Компания займет стенд №45, там же можно приобрести продукты производителя. Время работы выставки с 10 до 17 часов.  

Ежегодная выставка "ПРОДЭКСПО-2017" соберет производителей сельскохозяйственной продукции из Тюменской области, Уральского федерального округа и многих городов России. В 2016 году ее посетили более 13 тыс. человек – представители органов власти, руководители и работники предприятий торговли, переработки, АПК, смежных отраслей народного хозяйства и рядовые горожане. Для многих эта выставка стала стартом успешного бизнеса, мероприятие сопровождается деловой программой и обширной информационной поддержкой.

АО "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Соб. инф.

Теги: ярмарка , Золотые луга , молоко , выставка , продукты питания

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