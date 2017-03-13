В Тюменской области введут ограничение на движение большегрузов

rosavtodor.ru

Временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области с превышением предельно допустимых нагрузок на оси, будет введено в Тюменской области.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, с 15 апреля по 14 мая оно будет действовать на участках автомобильных дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия (цементобетон, асфальтобетон, щебень и гравий).

С 9 апреля по 1 мая – на участках автомобильных дорог с грунтовым покрытием.

С полным списком дорог, на которых будет введено ограничение движения транспорта с превышением предельно допустимых нагрузок на оси, можно ознакомиться здесь.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:

- на международные перевозки грузов;

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;

- на сельскохозяйственную технику, занятую на сельскохозяйственных работах (колесные трактора с мощностью двигателя до 160 л.с. включительно);

- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения.