14 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется первая областная конференция "IT-технологии на транспорте".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется круглый стол "Развитие физической культуры и спорта в Тюменской области. Проблемы и перспективы".

В Тобольске в 19 часов в драматическом театре (4 мкр., 66) начнется документальный спектакль "Тобольск. Доска почета".

Этот день в мире:

1879 - родился Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии.

1881 - на русский престол взошел император Александр III.

1918 - Всероссийский съезд советов ратифицировал Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками.

1919 - колчаковские войска взяли Уфу.

1920 - родился Алексей Хомич, легендарный футбольный вратарь московского "Динамо".

1930 - ЦК ВКП (б) принял постановление "О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении".

1932 - родилась Наина Ельцина, жена первого президента России.

1938 - расстреляны Николай Бухарин и Алексей Рыков, крупнейшие деятели партии большевиков и Советского государства.

1953 - умер Клемент Готвальд, первый президент социалистической Чехословакии.

1953 – Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.

1958 - американская ассоциация компаний звукозаписи учредила премию "Грэмми" за высшие достижения в музыке.

1983 - премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выступила за ужесточение наказаний для футбольных хулиганов.

1994 - умер Игорь Шаферан, поэт-песенник.

2000 – американский писатель Стивен Кинг стал первым в мире писателем, опубликовавшим свое произведение в Интернете (за день его прочли 2 млн человек).

2000 – французский актер Ален Делон принял швейцарское гражданство.