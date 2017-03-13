14 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется первая областная конференция "IT-технологии на транспорте".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется круглый стол "Развитие физической культуры и спорта в Тюменской области. Проблемы и перспективы".
В Тобольске в 19 часов в драматическом театре (4 мкр., 66) начнется документальный спектакль "Тобольск. Доска почета".
Этот день в мире:
1879 - родился Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии.
1881 - на русский престол взошел император Александр III.
1918 - Всероссийский съезд советов ратифицировал Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками.
1919 - колчаковские войска взяли Уфу.
1920 - родился Алексей Хомич, легендарный футбольный вратарь московского "Динамо".
1930 - ЦК ВКП (б) принял постановление "О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении".
1932 - родилась Наина Ельцина, жена первого президента России.
1938 - расстреляны Николай Бухарин и Алексей Рыков, крупнейшие деятели партии большевиков и Советского государства.
1953 - умер Клемент Готвальд, первый президент социалистической Чехословакии.
1953 – Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.
1958 - американская ассоциация компаний звукозаписи учредила премию "Грэмми" за высшие достижения в музыке.
1983 - премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выступила за ужесточение наказаний для футбольных хулиганов.
1994 - умер Игорь Шаферан, поэт-песенник.
2000 – американский писатель Стивен Кинг стал первым в мире писателем, опубликовавшим свое произведение в Интернете (за день его прочли 2 млн человек).
2000 – французский актер Ален Делон принял швейцарское гражданство.